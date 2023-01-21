Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО

МИД Турции обвинил Швецию в нарушении взятых на себя обязательств по членству в НАТО

МИД Турции выступил с обвинениями в адрес Швеции в связи с нарушениями взятых на себя обязательств по членству в НАТО. Отмечается, что они были прописаны в тексте подписанного на саммите альянса в Мадриде меморандума, сообщает РИА Новости.

Дипломатическое ведомство осудило разрешение властями Швеции проведение пропагандистской демонстрации связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) группами в центре Стокгольма, в ходе которой лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран. Отмечается, что таким образом страна нарушила обязательства трехстороннего меморандума, подразумевающего в том числе предотвращение пропаганды террористических организаций.

«Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму», — заявили в министерстве.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в визите шведского министра обороны Пола Йонсона в Турцию больше нет смысла, поэтому он был отменен. 27 января шведский коллега Акара Пол Йонсон должен был обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, к этому моменту не ратифицированную Турцией.