Раскрыты подробности первого за 33 года смертельного нападения медведя на Аляске

На Аляске белый медведь растерзал человека в первый раз за 33 года

В американском штате Аляска раскрыты подробности первого за 33 года нападения белого медведя на человека со смертельным исходом. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

17 января хищник растерзал Саммер Миомик и ее годовалого сына Клайда в поселке Уэйлс. Молодая женщина с ребенком на руках направлялась в местную клинику, до которой нужно было пройти от дома около 140 метров. Шел сильный снег, и она не заметила, как хищник оказался рядом.

Свидетелями нападения стали работники школы, которые бросились на помощь и ударили зверя лопатами. «Несколько сотрудников начали бить его лопатами, пытаясь обратить в бегство, но это не помогло. Медведь погнался за ними, и им пришлось забежать в здание школы», — рассказала Сьюзан Недза.

Работники учебного заведения захлопнули дверь перед носом у медведя и принялись звонить людям, у которых было оружие. Вскоре на место прибежали двое охотников и застрелили медведя, но к этому времени Миомик и Клайд были уже мертвы.

Местный житель Фрэнк Оксереок, дядя одного из охотников, рассказал, что у его родственника был роман с погибшей. Мужчина отказался назвать имя племянника, сославшись то, что тот прошел через кошмар, «которого даже в фильмах ужасов не увидишь». Он также сказал, что Миомик была очень доброй и улыбчивой женщиной, к которой все хорошо относились.

Сотрудники департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных Аляски пытаются выяснить причины нападения. Недза рассказала, что видела медведя на записи с камер видеонаблюдения. Она считает, что это была молодая особь, причем хищник выглядел очень худым.

По словам одного из директоров некоммерческой природоохранной организации Polar Bears International Джеффа Йорка, случаи контакта белых медведей с людьми на Аляске по-прежнему очень редки, однако они происходят все чаще из-за сокращения ледового покрова. «Я живу здесь более 60 лет, и это больше похоже на начало октября, чем на январь. Сейчас почти нет прибрежного льда, поэтому медведи приходят на сушу голодными», — пояснил Йорк.

По данным Anchorage Daily News, на Аляске нападения белых медведей на людей со смертельным исходом крайне редки. Последний такой случай произошел в 1990 году, когда хищник убил жителя поселка Пойнт-Лей.

Ранее сообщалось, что в Индии четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате атаки медведя-губача. Нападение произошло в округе Панчмахал, штат Гуджарат.