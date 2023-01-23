В МИД России пообещали ответить на блокировку счета RT France

Захарова пообещала ответные меры в отношении французских СМИ за блокировку счета RT France

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительные ответные меры в отношении французских средств массовой информации за блокировку счета телеканала RT France. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Захаровой, власти Франции последовательно выдавливают российские СМИ из информационного пространства. Она напомнила, что в декабре 2022 года французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию трех российских телеканалов — «России 1», НТВ и Первого канала.

«Вновь наблюдаем вопиющее поведение западных элит, пытающихся любыми методами отрезать народы своих стран от альтернативных точек зрения, заставить воспринимать транслируемую Вашингтоном и Брюсселем информацию как единственно верную, как истину в последней инстанции», — сказала Захарова.

По мнению дипломата, стремление Запада запретить, отменить и вычеркнуть все русское можно объяснить боязнью правды. «Решительные ответные меры в отношении французских СМИ неизбежно последуют», — добавила она.

О том, что счет телеканала RT France был заблокирован во Франции, стало известно 20 января. С требованием заморозить активы СМИ выступило Главное управление казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Вскоре после этого телеканал объявил о закрытии. Главный редактор RT France Ксения Федорова назвала случившееся прямым фактом цензуры и следствием политического решения.