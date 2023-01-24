Столтенберг предрек положительное решение Германии по поставкам танков Украине

Генсек НАТО заявил о скором положительном решении ФРГ по поставкам танков Leopard Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел переговоры с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом, в ходе которого они в позитивном ключе обсудили вопрос поставок танков Leopard Украине. Глава альянса предрек, что скоро Германия примет положительное решение по этому вопросу, пишет Reuters.

«В этот поворотный момент в войне мы должны предоставить Украине более тяжелые и современные системы [вооружений], и мы должны сделать это быстрее», — сказал Столтенберг. По его словам, союзники продолжат обсуждать вопросы вокруг поставок вооружения, и, вероятно, скоро придут к единому мнению.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов передать Украине в общей сложности 139 танков Leopard. Концерн может поставить 29 боевых машин типа Leopard 2A4 уже к апрелю-маю 2023 года.