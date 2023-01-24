Названы способы достичь оргазма и мешающие этому факторы

Психолог Сафина назвала нервное перенапряжение причиной отсутствия оргазма у женщин

Сильное нервное перенапряжение способно помешать женщине испытать оргазм, утверждает психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Риналия Сафина. В беседе с «Лентой.ру» она предложила несколько способов достичь оргазма и назвала факторы, которые этому мешают.

Сафина объяснила, что аноргазмия бывает трех видов. Первый из них — абсолютная, при которой кульминация не наступает ни при половых актах, ни при стимуляции эрогенных зон, ни при других сексуальных действиях. Для частичной аноргазмии пик наслаждения достигается при эротических сновидениях и мастурбации, но не при половом акте или при стимуляции партнером эрогенных зон. Последняя разновидность — относительная аноргазмия, при которой кульминация наступает только в определенных ситуациях, например, в каких-то сексуальных позах, при особой стимуляции эрогенных зон, необязательно генитальных, при реализации сексуальных фантазий, только с определенным партнером и не во все дни менструального цикла.

Среди причин отсутствия оргазма, помимо нервного перенапряжения и стресса, психолог выделила неумение расслабиться и переключиться на ощущения, слабые интимные мышцы, гормональные нарушеня, а также недоверие и прошлые обиды на партнера.

Чтобы достичь кульминации во время сексуальной близости, нужно овладеть умением жить в моменте и на время отключаться от проблем.

Постарайтесь сосредоточиться на «проживании» процесса сексуальной близости. Для женщины это объективно трудно, ведь природа создала нас многозадачными. И эта похвальная для выживания многозадачность в деле достижения оргазма, наоборот, мешает. Убрать ее, отключить мозг-сканер помогут практики расслабления — медитации, дыхание, йога. И, конечно же, качественная прелюдия, которая всегда играет наиважнейшую роль Риналия Сафина психолог-сексолог

Сафина посоветовала научиться оставлять трудности и бытовые проблемы за порогом спальни, ведь если во время секса продолжать думать о годовом отчете, на оргазм можно не рассчитывать. Также, по словам психолога, часто мешает отключить голову и получить удовольствие от полового контакта нарушенная связь с собственной телесностью. Исправить ситуацию можно только с помощью изучения своего тела.

Современным людям умение жить в ладу с телом и чувствовать его природу не особенно нужно. Мы живем умом, а не сердцем. А когда вы не понимаете, что вас заводит и как именно, поневоле будете чувствовать себя дискомфортно во время акта. Для изучения своего тела используйте разные техники и материалы, смело пользуйтесь секс-игрушками. И мастурбируйте, чтобы быстрее разбудить свою чувственность Риналия Сафина психолог-сексолог

Ранее коуч по отношениям и психическому здоровью Рэйчел Райт перечислила преимущества секса на первом свидании. По ее мнению, интимная близость на начальном этапе отношений поможет сразу понять, совместимы ли партнеры.

