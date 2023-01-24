Представитель МИД России Захарова назвала кадровые перестановки в Киеве переделом поляны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на кадровые перестановки в Киеве, которые ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Дипломат назвала происходящее переделом поляны. «Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», — написала она.

Ранее 24 января Зеленский сообщил, что в структурах центральной власти Украины произойдут масштабные кадровые перестановки. По его словам, они затронут управленцев разного уровня как в министерствах, так и в правоохранительной системе. При этом часть решений уже была принята 23 января, уточнил украинский лидер.

До этого стало известно, что Зеленский уволил замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, о возможной отставке которого говорили еще 19 января. Также 17 января была принята отставка Алексея Арестовича с поста советника офиса президента.

