В России захотели увеличить количество спутников

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия должна нарастить орбитальную группировку к 2030 году

Россия должна нарастить орбитальную группировку с 200 минимум до 1000 спутников к 2030 году. О том, что их количество захотели увеличить, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Ранее в январе в компании «Главкосмос» сообщили, что Россия намерена в 2023 году обновить орбитальную группировку навигационных аппаратов ГЛОНАСС двумя аппаратами «Глонасс-К» и спутником «Глонасс-К2».

В декабре Борисов рассказал, что Россия планирует работать на Международной космической станции (МКС) еще около шести лет. «Роскосмос» подал заявку на продолжение эксплуатации станции до 2028 года.

В ноябре генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров заявил, что в России создадут платформу для массового выпуска спутников, которая позволит выпускать до 50 аппаратов в год.