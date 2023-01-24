Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:02, 24 января 2023Наука и техника

В России захотели увеличить количество спутников

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия должна нарастить орбитальную группировку к 2030 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россия должна нарастить орбитальную группировку с 200 минимум до 1000 спутников к 2030 году. О том, что их количество захотели увеличить, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Ранее в январе в компании «Главкосмос» сообщили, что Россия намерена в 2023 году обновить орбитальную группировку навигационных аппаратов ГЛОНАСС двумя аппаратами «Глонасс-К» и спутником «Глонасс-К2».

В декабре Борисов рассказал, что Россия планирует работать на Международной космической станции (МКС) еще около шести лет. «Роскосмос» подал заявку на продолжение эксплуатации станции до 2028 года.

В ноябре генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров заявил, что в России создадут платформу для массового выпуска спутников, которая позволит выпускать до 50 аппаратов в год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Эстонию обвинили в искусственном раздувании темы с контролем в прилежащей зоне
В России обвалились продажи новых люксовых автомобилей
Диетолог назвала избавляющий от лишнего веса продукт
Россиян предупредили о риске потерять деньги при отклике на фальшивую вакансию
Россиянам назвали способ предотвратить утечку паролей
Известная российская модель показала «честное фото» с несовершенствами фигуры
The Doors продали часть прав на музыку группы
Названо количество школ-участников урока безопасного интернета
В Финляндии оспорили предложение МИД о вступлении в НАТО без Швеции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.