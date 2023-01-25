МГУ выбрал российский сервис видеоконференций SberJazz для онлайн-обучения

МГУ выбрал российский сервис видеоконференций SberJazz для организации онлайн-обучения

Сервис для видеоконференций SberJazz выбран МГУ имени М. В. Ломоносова одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного учебного процесса. С помощью SberJazz вуз сможет проводить неограниченное количество лекций, семинаров, внутренних совещаний и других мероприятий, на которых одновременно можно собрать до 200 участников.

SberJazz отличается простым и удобным подключением и доступен с любого устройства. Функциональные возможности решения позволяют преподавателям во время семинаров и лекций управлять действиями учащихся и закрывать видеоконференции логином и паролем или использовать зал ожидания для контроля подключения.

Для удобства студентов предусмотрена кнопка «поднять руку», чат с реакциями, одновременная демонстрация экрана сразу несколькими участниками. С разрешения преподавателя можно включить видеозапись занятия и его текстовую расшифровку, которая будет транслироваться в чате. По завершении видеозвонка текст можно скачать на личное устройство. Кроме того, в SberJazz встроена технология шумоподавления, которая позволяет бороться с эхом в аудитории или посторонними звуками, мешающими учебному процессу.

«Мы очень рады, что МГУ, ведущий вуз России, выбрал для себя SberJazz. Развивая наш сервис видеоконференций, мы уделяем особое внимание именно потребностям образовательного сектора. SberJazz направлен на то, чтобы позволить преподавателям проводить качественное обучение, не находясь рядом с учащимися, удерживать их внимание, использовать интерактивные инструменты, создавать лучшие условия для усвоения материала как для тех студентов, которые лучше воспринимают на слух, так и для тех, кому важна визуальная составляющая», — отметил Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка.

Денис Янышев, директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М. В. Ломоносова, напомнил, что «онлайн-образование сейчас стало неотъемлемой частью учебного процесса во многих учебных заведениях страны». «МГУ активно использует платформы "Университет без границ" и "Открытое образование" для организации обучения своих студентов и студентов других вузов. С этой задачей нам активно помогают различные сервисы видеоконференцсвязи. В текущих условиях очень важно использовать только те программные продукты, которые обеспечивают на высочайшем уровне надежность подключения и равный доступ для всех участников учебного процесса. Мы благодарны команде Сбера за предоставленный сервис SberJazz, который дает большие возможности по организации онлайн-мероприятий как в учебном процессе, так и в проведении конференций, лекций, семинаров и так далее. SberJazz позволит нам не только подключать активных участников, но и обеспечить трансляцию для большого числа слушателей. Мы видим, как эта технология активно развивается, и особенно хотим отметить оперативную связь с разработчиками платформы, которые внимательно прислушиваются к нашим предложениям и максимально быстро дорабатывают свой продукт», — добавил он.

С октября 2022 года сервис видеоконференций SberJazz стал еще более доступным для учебных заведений. Российские школы, техникумы и университеты могут подключить его корпоративные лицензии по специальному тарифу на 40 процентов дешевле стандартного.

SberJazz входит в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры.

