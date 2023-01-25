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20:31, 25 января 2023Россия

Появились кадры с места аварии с девятью погибшими на российской трассе

112: появились кадры с места ДТП в Тульской области, в котором погибло девять человек

В сети появились кадры с места аварии на трассе в Тульской области, в которой погибли девять человек. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны спасатели, которые пытаются достать тела из искореженного и перевернутого автомобиля. Отпиленные части машины сотрудники МЧС России отбрасывают в сторону.

Смертельное ДТП произошло вечером 25 января на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом. В аварии погибли девять человек, все они находились в салоне Volkswagen.

Позднее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил подробности происшествия. По их данным, перед столкновением микроавтобус двигался зигзагами. В салоне Volkswagen нашли чемоданы с вещами, документы и сим-карты из стран Прибалтики.

Никита Абрамов
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