Появились кадры с места аварии с девятью погибшими на российской трассе

112: появились кадры с места ДТП в Тульской области, в котором погибло девять человек

В сети появились кадры с места аварии на трассе в Тульской области, в которой погибли девять человек. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны спасатели, которые пытаются достать тела из искореженного и перевернутого автомобиля. Отпиленные части машины сотрудники МЧС России отбрасывают в сторону.

Смертельное ДТП произошло вечером 25 января на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом. В аварии погибли девять человек, все они находились в салоне Volkswagen.

Позднее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил подробности происшествия. По их данным, перед столкновением микроавтобус двигался зигзагами. В салоне Volkswagen нашли чемоданы с вещами, документы и сим-карты из стран Прибалтики.