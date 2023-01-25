Посол России заявил о новом уровне конфликта из-за танков Leopard 2

Посол РФ Нечаев заявил, что передача Leopard 2 Украине вывела конфликт на новый уровень

Решение Германии передать Украине танки Leopard 2 выводят конфликт на новый уровень противостояния. Об этом заявил посол России в Берлине Серей Нечаев, пишет РБК.

По его словам, этот шаг также ставит под сомнение возможность нормализации отношений между Москвой и Берлином в будущем, разрушаются «остатки взаимного доверия».

Кроме того, Нечаев увидел в решении Германии отказ «от признания исторической ответственности перед российским народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин согласен отправить на Украину танки Leopard 2, а также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков.