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15:21, 25 января 2023Мир

Посол России заявил о новом уровне конфликта из-за танков Leopard 2

Посол РФ Нечаев заявил, что передача Leopard 2 Украине вывела конфликт на новый уровень

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Решение Германии передать Украине танки Leopard 2 выводят конфликт на новый уровень противостояния. Об этом заявил посол России в Берлине Серей Нечаев, пишет РБК.

По его словам, этот шаг также ставит под сомнение возможность нормализации отношений между Москвой и Берлином в будущем, разрушаются «остатки взаимного доверия».

Кроме того, Нечаев увидел в решении Германии отказ «от признания исторической ответственности перед российским народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны».

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин согласен отправить на Украину танки Leopard 2, а также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе ФРГ предоставит Украине 14 танков.

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Варвара Кошечкина
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