Мать и ее сына-четвероклассника убили и сожгли в бане в российском селе

В Удмуртии мать и ее сына-четвероклассника убили и сожгли в бане

В Удмуртии мать и ее 12-летнего сына, ученика четвертого класса, убили и сожгли в бане. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В ходе исследования тел погибших эксперты выяснили, что женщина и ее ребенок скончались из-за черепно-мозговых травм. После этого дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей было переквалифицировано на убийство. Сейчас правоохранители выясняют, кто расправился с матерью и мальчиком.

По данным следствия, россиянка, ее гражданский муж и сын проживали в частном доме в селе Люкшудья. В день трагедии сожитель женщины был на работе. Известно, что при жизни потерпевшая злоупотребляла алкоголем.

Тела погибших были найдены спасателями после тушения пожара утром 24 января.

Ранее сообщалось, что россиянин поджег квартиру пожаловавшейся на него в полицию 80-летней соседки.

