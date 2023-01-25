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21:03, 25 января 2023Мир

Байден рассказал об обучении ВСУ обращению с танками Abrams

Байден заявил, что США приступят к обучению ВСУ обращению с Abrams в кратчайшие сроки

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Соединенные Штаты приступят к обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению, логистике и обслуживанию американских танков Abrams в кратчайшие сроки. Об этом рассказал президент США Джо Байден, трансляция его заявления велась на сайте Белого дома.

«Поставка этих танков займет время — время, которое мы используем, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону», — заявил американский лидер.

Ранее Байден сообщил, что правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы, запасные части и оборудование, необходимое для технического обслуживания военной техники.

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Виктория Кондратьева
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