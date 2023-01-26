Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:21, 26 января 2023Бывший СССР

В Евросоюзе назвали число украинских беженцев

Еврокомиссар Йоханссон заявила о четырех миллионах украинских беженцев в Европе

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

На территории стран Европейского союза (ЕС) в настоящий момент находится около 4 миллионов беженцев с Украины, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы предоставляем убежище 4 миллионам украинских беженцев, поэтому многие страны ЕС испытывают миграционное давление», — сказала Йоханссон.

Ранее украинского депутата Николая Тищенко, который несколько недель назад уехал с Украины в Европу, а затем в Таиланд, исключили из партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж в самолете
В Москве обнаружили просадку спроса на ипотеку
Президент Хорватии напомнил Германии о неудачной попытке воевать с Россией
В WhatsApp усовершенствовали одну функцию
В Госдуме назвали условие переименования Волгограда в Сталинград
Состояние Костомарова перестало ухудшаться
Участница «Танцев со звездами» перенесла девятую операцию на груди
США намекнули Турции на способ покупки американских истребителей
Блогер повторил наряд Кайли Дженнер с головой льва и рассмешил зрителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.