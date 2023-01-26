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20:58, 26 января 2023Среда обитания

Дан прогноз рынка недвижимости Грузии

BD-GROUP: в 2023 году цены на новостройки в Грузии продолжат расти
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

В 2023 году цены на новые квартиры в Грузии продолжат расти, однако многое будет зависеть от политических решений. Подобный прогноз «Ленте.ру» дала основательница компании по продаже зарубежной недвижимости BD-GROUP Дарья Бородина.

По словам эксперта, в наступившем году рынок ждут активные изменения. Она отметила, что рынок жилья в Грузии в 2023 году продолжит движение от жилья под сезонный отдых в сторону круглогодичного жилья. Кроме того, «первичка» Тбилиси и Батуми трансформируется таким образом, что ввиду ограниченного предложения земель девелоперы будут активнее возводить новые проекты, расположенные за пределами этих городов.

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«Застройщики откажутся от высоток в 50 жилых этажей в пользу среднеэтажных проектов с инфраструктурой, детскими площадками, коворкингами и другой инфраструктурой. Девелоперы будут активнее добавлять отличающие их проекты изюминки. Например, люди готовы платить за бассейны, спа-центры, фитнес-центры, коворкинги, кинозалы в рамках проекта. Кроме того, в проектах будет меньше студий и больше объектов с отдельными спальнями», — убеждена Бородина.

В январе эксперты компании BD-GROUP пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в Грузии. По их данным, по итогам 2022 года спрос на недвижимость в Грузии со стороны граждан России повысился более чем в 2,5 раза относительно 2021 года — положительная динамика составила 155,14 процента.

Полина Кислицына
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