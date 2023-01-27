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14:24, 27 января 2023Силовые структуры

Россияне вызвали пожарных после убийства женщины с подростком и поджога

В Удмуртии двое россиян проникли в квартиру женщины с сыном и зарубили их топором

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Республике Удмуртия двум россиянам 21 и 22 лет предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору 36-летней женщины и ее 12-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 24 января злоумышленники решили расправиться с женщиной и подростком, с которыми у них были личные неприязненные отношения. Вооружившись топором и ножом мужчины проникли к жертвам через окно, изрубили их топором и нанесли колющие ранения ножом. Для того, чтобы скрыть следы преступления, они устроили поджог, однако пламя начало распространяться и их собственная квартира оказалась под угрозой. Тогда обвиняемые вызвали пожарных.

Прибывшие на место спасатели, обнаружили тела погибших и вызвали на место силовиков. Вскоре обоих злоумышленников задержали. «Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

Ранее в Волгоградской области задержали российскую пенсионерку, зарубившую мужа топором.

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Владимир Седов
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