Российская пенсионерка зарубила мужа топором и ушла спать

В Волгоградской области задержали российскую пенсионерку, зарубившую мужа топором

В Волгоградской области по подозрению в убийстве задержали 63-летнюю жительницу города Дубровка. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 сентября между находившимися дома супругами произошел конфликт. Женщина схватила топор и ударила им в голову 68-летнего супруга, после чего вышла из дома и ушла спать в летнюю кухню. На следующее утро, когда она вернулась в дом, то заметила, что муж не подает признаков жизни. О случившемся она рассказала дочери.

Желая отвести от себя подозрения, женщина постирала одежду, замылила следы крови и рассказала прибывшим полицейским, что муж пришел домой, уже имея повреждение головы, однако следователи ей не поверили. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

«Подозреваемая указала на орудие преступления — топор, на котором обнаружены следы вещества бурого цвета. Следователями СКР назначен ряд судебных экспертиз, в том числе генетическая», — рассказали в региональном управление СКР.

14 сентября сообщалось, что в Одинцово задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы топором.