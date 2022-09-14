Судимый россиянин зарубил топором бывшую сожительницу

СКР: в Одинцово задержан ранее судимый мужчина, зарубивший топором бывшую сожительницу

В Одинцово задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Мужчина 1977 года рождения прежде был судим по статье 111 Уголовного кодекса (УК) РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным следствия, в ночь на 13 сентября в булочной на Триумфальной улице в Одинцово между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры подозреваемый схватил топор и зарубил женщину, после чего скрылся на ее автомобиле с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили подозреваемого и задержали.