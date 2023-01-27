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16:23, 27 января 2023Наука и техника

Названы слабые места обещанных Киеву танков Abrams

Полковник в отставке Кнутов назвал газотурбинный двигатель слабым местом танка Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американские танки M1 Abrams, которые президент США Джо Байден пообещал Киеву, оснащены газотурбинным двигателем, потребляющим большое количество специального топлива. Слабые места машины назвал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что силовой агрегат Abrams потребляет колоссальное количество высококачественного топлива. По его словам, только для запуска и разогрева двигателя нужно 24 килограмма топлива.

«Далее: на Abrams'ах есть специальный генератор, который вырабатывает электричество, когда танк стоит — чтобы не гонять турбину. Этот генератор у них настолько слабо защищен бронированием, что были случаи, когда из Калашникова стреляли зажигательными пулями, топливо в генераторе загоралось, протекало в двигатель, который тоже начинал гореть», — сказал Кнутов.

Он предположил, что американский танк можно вывести из строя метким броском бутылки с зажигательной смесью на моторно-трансмиссионное отделение.

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26 января 2023

Ранее издание Newsweek писало, что танки M1 Abrams станут критической проблемой для Украины из-за требований к топливу. Регулярная заправка танков зависит от логистики.

25 января президент США Джо Байден заявил о решении отправить в рамках нового пакета военной помощи Киеву 31 танк M1 Abrams. Также Украине предоставят боеприпасы и запасные части. Позже в Пентагоне сообщили, что в пакет помощи войдут модернизированные танки M1A2.

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Даниил Иринин
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