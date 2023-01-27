Названы слабые места обещанных Киеву танков Abrams

Полковник в отставке Кнутов назвал газотурбинный двигатель слабым местом танка Abrams

Американские танки M1 Abrams, которые президент США Джо Байден пообещал Киеву, оснащены газотурбинным двигателем, потребляющим большое количество специального топлива. Слабые места машины назвал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что силовой агрегат Abrams потребляет колоссальное количество высококачественного топлива. По его словам, только для запуска и разогрева двигателя нужно 24 килограмма топлива.

«Далее: на Abrams'ах есть специальный генератор, который вырабатывает электричество, когда танк стоит — чтобы не гонять турбину. Этот генератор у них настолько слабо защищен бронированием, что были случаи, когда из Калашникова стреляли зажигательными пулями, топливо в генераторе загоралось, протекало в двигатель, который тоже начинал гореть», — сказал Кнутов.

Он предположил, что американский танк можно вывести из строя метким броском бутылки с зажигательной смесью на моторно-трансмиссионное отделение.

Ранее издание Newsweek писало, что танки M1 Abrams станут критической проблемой для Украины из-за требований к топливу. Регулярная заправка танков зависит от логистики.

25 января президент США Джо Байден заявил о решении отправить в рамках нового пакета военной помощи Киеву 31 танк M1 Abrams. Также Украине предоставят боеприпасы и запасные части. Позже в Пентагоне сообщили, что в пакет помощи войдут модернизированные танки M1A2.