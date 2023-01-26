Пентагон подтвердил передачу Украине модернизированных танков M1A2 Abrams

Пентагон подтвердил передачу Украине модернизированной версии танков Abrams M1A2. Об этом сообщила представитель американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Трансляцию брифинга вел телеканал PBS.

Она отказалась углубляться в детали, сообщив лишь о модификации танка.

При этом Сингх признала, что у США на американских армейских складах нет в наличии необходимых танков Abrams для Украины. Кроме того, поставка M1 Abrams, а также обучение украинских войск их применению «займет очень много времени», добавила она.

Ранее о планах США передать Украине танки M1A2 Abrams сообщало издание Politico. По их данным, США намерены отправить танки в современной модификации, а не старые версии. При этом переданные на Украину боевые машины останутся без секретной брони.

25 января власти США приняли решение поставить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В пакет также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей. При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подчеркнула, что Вашингтон не успеет поставить танки Киеву к весне.