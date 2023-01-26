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19:33, 26 января 2023Мир

США признали срыв планов по отправке танков на Украину к весне

Замгоссекретаря США Нуланд признала срыв планов по отправке танков на Украину к весне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США не успеют поставить Украине танки Abrams к весне. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на заседании комитета сената США по международным отношениям, трансляция которого велась на сайте американского Конгресса.

«Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то что мы их [поставки] одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — сказала она.

Ранее стало известно, что власти США будут заключать контракты на закупку обещанных Украине танков Abrams с производителями, так как в американском резерве этих боевых единиц недостаточно.

25 января власти США приняли решение поставить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В пакет также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей.

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Глеб Бажуткин
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