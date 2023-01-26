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14:12, 26 января 2023Мир

Стало известно о нехватке обещанных Украине танков в резерве США

Politico: США поставят Украине танки Abrams по контракту из-за их нехватки в резерве

Фото: Kevin Fogarty / Reuters

Власти США будут заключать контракты на закупку обещанных Украине танков Abrams с производителями, так как в американском резерве этих боевых единиц недостаточно. Об этом стало известно газете Politico.

Такими подробностями с журналистами поделился неназванный высокопоставленный чиновник администрации США. Он отметил, что танки поставят стране в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

«Вы видели, что мы поступали так и раньше: если у нас нет чего-то в запасах США, тогда мы идем по пути закупок, чтобы обеспечить приобретение того, что необходимо Украине. Именно так мы и сделаем в случае с Abrams», — заявил источник.

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25 января власти США приняли решение поставить Украине 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут боеприпасы, запчасти и обучение украинских экипажей.

В Кремле позже заявили, что считают решение США, а также планы по поставкам других танков Украине из-за рубежа свидетельством того, что западные страны напрямую вовлечены в украинский конфликт.

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Варвара Кошечкина
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