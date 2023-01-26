США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams

Politico: США передадут Украине танки M1A2 Abrams без секретного оборудования

Стали известны характеристики танков M1A2 Abrams, которые США намерены отправить Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров.

По их данным, США намерены отправить танки в современной модификации, а не старые версии. При этом переданные на Украину боевые машины останутся без секретной брони.

В разговоре с журналистами инсайдеры отметили, что федеральные законы запрещают экспортировать военную технику, укомплектованную засекреченными комплектами брони. Один из представителей министерства обороны подтвердил, что на Украину направят партию как раз из «экспортных» танков. По словам экспертов, любая версия современных танков окажется предпочтительней на фоне боевой техники советских времен, которую сейчас используют украинские военные.

По словам специалистов, версия M1A2 Abrams отличается от версии A1 более сложной оптикой для наведения и тепловизором — системы позволяют командиру машины определять цели при любых погодных условиях. Также с помощью новой информационной системы танки M1A2 Abrams могут постоянно обмениваться данными друг с другом, что упрощает определение местоположения дружественной техники.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams. В Bloomberg уточнили, что речь идет о бронетехнике, суммарная стоимость которой составляет более 400 миллионов долларов.