Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:43, 26 января 2023Наука и техника

США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams

Politico: США передадут Украине танки M1A2 Abrams без секретного оборудования

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Стали известны характеристики танков M1A2 Abrams, которые США намерены отправить Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров.

По их данным, США намерены отправить танки в современной модификации, а не старые версии. При этом переданные на Украину боевые машины останутся без секретной брони.

В разговоре с журналистами инсайдеры отметили, что федеральные законы запрещают экспортировать военную технику, укомплектованную засекреченными комплектами брони. Один из представителей министерства обороны подтвердил, что на Украину направят партию как раз из «экспортных» танков. По словам экспертов, любая версия современных танков окажется предпочтительней на фоне боевой техники советских времен, которую сейчас используют украинские военные.

По словам специалистов, версия M1A2 Abrams отличается от версии A1 более сложной оптикой для наведения и тепловизором — системы позволяют командиру машины определять цели при любых погодных условиях. Также с помощью новой информационной системы танки M1A2 Abrams могут постоянно обмениваться данными друг с другом, что упрощает определение местоположения дружественной техники.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams. В Bloomberg уточнили, что речь идет о бронетехнике, суммарная стоимость которой составляет более 400 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В США назвали условия смягчения антироссийских санкций
Назван самый привлекательный для женщин в период неопределенности тип мужчин
Экс-зампред ЕП подаст в суд на евродепутата за клевету о связях с Россией
«Эконика» проведет ребрендинг своих магазинов
В Москве нашли дом Мастера из романа Булгакова
Стало известно о возможном визите Байдена в Польшу
Хорватия осудила поставки танков Украине
В США рассказали о последствиях для Вашингтона и Киева попытки захватить Крым
Мальчика обвинили в серии попыток изнасиловать женщин и девушек
Стало известно о планах Франции и Италии поставить Украине ЗРК SAMP/T
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.