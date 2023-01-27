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17:34, 27 января 2023Наука и техника

Киеву предсказали сложности с обслуживанием танков Abrams

Аналитик Суконкин рассказал о нехватке у Киева людей для обслуживания танков Abrams

Фото: Leah Millis / Reuters

Киев не сможет обслуживать танки Abrams, обещанные президентом США Джо Байденом, из-за нехватки у Вооруженных сил Украины (ВСУ) людей и техники. О сложностях с обслуживанием американских машин рассказал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

Он отметил, что для обслуживания одного танка по стандартам США требуется 120 человек технического персонала, а также техника для транспортировки запчастей и двигателя. По словам Суконкина, Киеву не хватит обещанных Вашингтоном восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Аналитик добавил, что во время войны в Ираке на танках Abrams меняли забившиеся фильтры двигателя за 20 минут. «Но ВСУ нормально ремонтировать и обеспечивать Abrams, как и другие западные танки, не смогут, это невозможно. Плюс нужны грузовики для перевозки запчастей, тех же примерно 10 двигателей, навесного оборудования», — добавил Суконкин.

Он также подчеркнул, что украинская армия является наследницей Вооруженных сил СССР, в которых обслуживающие боевые машины ремонтники имелись только на уровне дивизии или бригады.

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Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский писал, что одним из главных способов борьбы с немецкими танками Leopard 2 и американскими Abrams станут подкалиберные снаряды танковых пушек.

25 января Байден заявил о решении передать Киеву 31 танк Abrams. Также в новый пакет помощи войдут боеприпасы, запчасти и обучение экипажей. Позже в Пентагоне сообщили, что Украина получит модернизированные танки M1A2 Abrams.

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Даниил Иринин
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