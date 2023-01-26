Военный эксперт назвал уникальное средство против Leopard и Abrams

Военный эксперт Мураховский назвал подкалиберные снаряды средством против Leopard и Abrams

Одним из главных способов борьбы с немецкими танками Leopard 2 и американскими M1 Abrams может стать использование российскими военными подкалиберных снарядов танковых пушек. Уникальное средство против обещанных Киеву западными союзниками боевых машин назвал военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в своем Telegram-канале.

«Бронебойные подкалиберные снаряды являются уникальным средством борьбы танков с любыми целями на поле боя», — заявил эксперт.

По его словам, данный вид снарядов отличается от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может достигать 6120 километров в час и более. Для стабилизации полета таких снарядов используется оперение, их сердечник изготавливается из металлических соединений с высоким удельным весом, в частности из обедненного урана.

В настоящее время Вооруженные силы России располагаются такими подкалиберными снарядами, как 3БМ42 «Манго», 3БМ32 «Вант», 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2». При этом, уточнил Мураховский, все они способны поражать и Leopard, и Abrams.

Ранее Мураховский заявил, что танки стран НАТО, которые планируется передать украинским войскам, плохо подходят для Украины. В частности, он отметил, что танки стран НАТО, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. В результате их броня будет уверенно пробиваться снарядами российских пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 «Рапира», заключил эксперт.

В январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Так, Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard.