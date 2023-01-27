Экспорт российского необработанного леса рухнул

«Ъ»: за год действующих ограничений экспорт необработанного леса из России упал на 70%

По итогам прошлого года поставки российского необработанного леса за рубеж сократились на 70 процентов, до 3,8 миллиона кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рослесинфорга. По другим данным, предоставленным компанией WhatWood, экспорт рухнул в три раза, до 3,5 миллиона кубометров.

Россия в 2022 году стала поставлять меньше кругляка в Финляндию — страна закупила 789 тысяч кубометров сырья, из которых 95 процентов пришлось на первый квартал года. В целом поставки в европейскую страну упали на 84 процента по сравнению с результатами 2021-го. Судя по статистике российского ведомства, поставки упали и на традиционном направлении — в Китай — куда Россия экспортирует большую часть этого сырья (59 процентов). Так, в 2022 году ввоз необработанного леса в КНР снизился на 63 процента в годовом выражении, до 2,25 миллиона кубометров. В числе стран, поставки в которые, наоборот, выросли, оказались Белоруссия (плюс 18 процентов), ОАЭ (53 процента), Южная Корея (106 процентов) и Маршалловы острова (76 процентов). Объемы экспорта в эти государства значительно ниже, чем в Китай и Финляндию — от 3,6 тысячи до 242 тысяч кубометров.

На резкое сокращение поставок за рубеж повлияло вступившее в силу в июле эмбарго Евросоюза на импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса. Кроме того, негативная динамика связана с действующими в России с начала 2022 года ограничениями на вывоз древесины — президент Владимир Путин поручил запретить вывоз из страны необработанного или грубо переработанного леса хвойных и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень). Глава государства объяснил, что таким образом правительство сможет лучше контролировать состояние лесопромышленной отрасли в России и поддержит сохранение российского леса.

Некоторые участники рынка считают запрет эффективным для стимулирования внутренней переработки и отмечают увеличение перевозок леса внутри страны. Однако другие игроки не рассчитывают на существенный рост спроса в стране.

В настоящее время ситуацию в лесопромышленном комплексе оценивают как непростую, в этом ранее признался президент России. В связи с этим глава государства считает, что стране необходимо отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. Президент также полагает, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Процесс, по его словам, необходимо максимально ускорить.