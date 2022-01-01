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Путин запретил вывозить лес из России

Вступил в силу запрет на вывоз ценных пород дерева из России

Фото: Shutterstock

С 1 января 2022 года вступил в силу полный запрет на вывоз с территории России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Запрет вводится по распоряжению президента России Владимира Путина, которое он отдал еще в сентябре 2020 года.

Тогда президент резко раскритиковал состояние лесопромышленной отрасли в России и особенно на Дальнем Востоке. Положение дел он охарактеризовал словами «ни в какие ворота не лезет», поскольку используются «сугубо архаичные, потребительские» подходы к использованию лесных ресурсов.

Помимо запрета президент потребовал создать и запустить единую информационную систему лесного комплекса, а также электронный лесной реестр по всем регионам России, через который можно было бы отслеживать движение материалов. С января 2021 года система заработала в тестовом режиме, а с июля 2021-го стала обязательной и была распространена на всю страну и лесную промышленность.

По итогам 2021 года Россия поставила абсолютный рекорд по экспорту древесины за рубеж. Невзирая на ограничения и ужесточение работы со стороны регулирующих органов, экспорт в денежном выражении вырос на 38 процентов и достиг рекордных 12,5 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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