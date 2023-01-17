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14:48, 17 января 2023Экономика

Ситуацию в лесопромышленном комплексе России назвали непростой

Президент России Путин: нужно отказаться от экспорта необработанной древесины

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в лесопромышленном комплексе, назвав ее непростой, и поручил сберечь кадры в этой отрасли. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства считает, что России необходимо отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, президент полагает, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок, отмечает РИА Новости. А процесс, по его словам, необходимо максимально ускорить.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что из-за увеличения ставки по арендным платежам за пользование лесом российские лесопромышленные компании могут потерять несколько миллиардов рублей. Правительство проиндексировало арендную ставку в 2023 году на 6 процентов, хотя до этого обсуждался уровень в 3,9 процента. Предполагается, что в 2024 году рост ставки также составит 4,7 процента, а в 2025 году – 4 процента. Всего за три года повышение к уровню 2022 года составит 15 процентов.

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Платон Щукин
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