Продюсер раскрыла подробности создания нового шоу с Бузовой и Мартиросяном

Продюсер шоу «Конфетка» Сумачева: Мартиросян убеждал авторов песен участвовать в проекте

Продюсер Юлия Сумачева раскрыла подробности создания нового музыкально-развлекательного шоу «Конфетка» с певицей Ольгой Бузовой и комиком Гариком Мартиросяном. В разговоре с изданием «Вокруг ТВ» она заявила, что Мартиросяну пришлось лично общаться с некоторыми авторами песен и убеждать их участвовать в проекте.

Сумачева рассказала, что поиском материалов для «Конфетки» занималась целая команда. По словам продюсера, она и ее коллеги искали смешные и необычные музыкальные клипы, которые могут зацепить зрителей. «Сложным является не найти клип, а найти правообладателя материала и уговорить его приехать», — отметила она.

Продюсер добавила, что несколько авторов песен не поверили, что получили приглашение в настоящее телешоу. Музыканты согласились сняться в «Конфетке» только после того, как с ними на связь вышел один из ведущих проекта Гарик Мартиросян. Комик записал для них видео, где развеял их сомнения насчет проекта.

«Работа с теми, кто перепевает, тоже была непростой. Потому что, когда показывали оригинал, слышали в ответ: "Что это такое?! Как это можно петь? Да никогда в жизни я не буду петь этот ужас!" А потом, когда они слышали, что получалось, они понимали, что рождается хит», — уточнила Сумачева.

Премьера шоу «Конфетка» состоится 28 января на канале ТНТ. В рамках проекта сырым песням музыкантов-любителей придают законченный вид. Обновленные песни исполняют не их правообладатели, а известные артисты. Автор трека, который наберет больше всего положительных откликов, получит денежный приз. Вести шоу будут Гарик Мартиросян и юмористка Марина Кравец, а оценивать композиции будут телеведущая Ольга Бузова, певица Клава Кока, исполнитель Хабиб и комик Азамат Мусагалиев.