Al-Hadath: президент США Байден не исключил войну с Ираном

Президент США Джо Байден не исключает войны с Исламской Республикой Иран, заявил представитель Белого дома телеканалу Al-Hadath.

«Президент Байден не будет исключать военного сценария в отношении Ирана», — сказал он в интервью.

По словам собеседника канала, американский лидер хочет вернуться к ядерному соглашению с Ираном, но сейчас ему кажется, что время для этого не самое подходящее. Он также добавил, что для Вашингтона переговоры с иранской стороной не являются приоритетными.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил США в разжигании протестов и антиправительственных настроений в Иране.