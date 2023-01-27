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21:03, 27 января 2023Мир

Байден не исключил войну с Ираном

Al-Hadath: президент США Байден не исключил войну с Ираном

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден не исключает войны с Исламской Республикой Иран, заявил представитель Белого дома телеканалу Al-Hadath.

«Президент Байден не будет исключать военного сценария в отношении Ирана», — сказал он в интервью.

По словам собеседника канала, американский лидер хочет вернуться к ядерному соглашению с Ираном, но сейчас ему кажется, что время для этого не самое подходящее. Он также добавил, что для Вашингтона переговоры с иранской стороной не являются приоритетными.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил США в разжигании протестов и антиправительственных настроений в Иране.

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Глеб Бажуткин
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