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07:30, 29 января 2023Спорт

Тренер «Аль-Насра» высказался о будущем Роналду

Тренер Гарсия заявил, что Роналду не завершит карьеру в «Аль-Насре» и вернется в Европу
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Тренер саудовского «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о будущем португальского нападающего клуба Криштиану Роналду. Его слова приводит AS.

«Роналду — качественное усиление нашего состава, он создаст проблемы защитникам наших соперников. Это один из лучших игроков в мире», — заявил Гарсия. Тренер выразил уверенность, что футболист не завершит карьеру в саудовском клубе и вернется в Европу.

22 января Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в игре против «Аль-Иттифака» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Португалец был капитаном команды, которая одержала победу со счетом 1:0.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Дарья Коршунова
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