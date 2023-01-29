Во Внуково полицейские задержали молодую девушку с полкило кокаина в желудке

Во Внуково задержали прилетевшую из Стамбула 23-летнюю девушку с полкило кокаина в желудке

В аэропорту Внуково полицейские задержали 23-летнюю девушку с наркотиками в желудке. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, фигурантка прилетела в Москву из Стамбула. Правоохранители решили проверить ее и, сделав рентген, увидели в животе гражданки свертки.

Россиянку отвезли в больницу. Спустя два дня полицейские выяснили, что внутри девушки находилось 90 черных свертков с половиной килограмма кокаина.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.