Новый посол США покинула здание МИД России

Посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД, отказавшись от общения с журналистами

Новый посол США в России Линн Трейси покинула здание Министерства иностранных дел РФ, пробыв там около получаса, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после выхода из здания МИД она отказалась от общения с журналистами.

Ранее сообщалось о прибытии Трейси в МИД России. Дипломат зашла в здание российского внешнеполитического ведомства также без комментариев. Она должна была встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы вручить ему копии верительных грамот.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила ожидания от нового посла США в Москве. По ее словам, в России ожидают, что Трейси учтет ошибки Майкла Макфола, который занимал эту должность с 2012 по 2014 год, и не будет повторять их. Захарова призвала нового посла США не вмешиваться в дела России.