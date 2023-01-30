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14:41, 30 января 2023Мир

Новый посол США покинула здание МИД России

Посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД, отказавшись от общения с журналистами

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Новый посол США в России Линн Трейси покинула здание Министерства иностранных дел РФ, пробыв там около получаса, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после выхода из здания МИД она отказалась от общения с журналистами.

Ранее сообщалось о прибытии Трейси в МИД России. Дипломат зашла в здание российского внешнеполитического ведомства также без комментариев. Она должна была встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы вручить ему копии верительных грамот.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила ожидания от нового посла США в Москве. По ее словам, в России ожидают, что Трейси учтет ошибки Майкла Макфола, который занимал эту должность с 2012 по 2014 год, и не будет повторять их. Захарова призвала нового посла США не вмешиваться в дела России.

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Антон Похиляк
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