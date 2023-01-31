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20:28, 31 января 2023Мир

ООН отреагировала на призывы Украины о поставках истребителей

ООН призвала все стороны в конфликте на Украине способствовать прекращению огня

Организация Объединенных Наций (ООН) отреагировала на призывы Украины о поставках истребителей и попросила все стороны конфликта поспособствовать прекращению огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархана Хака.

По словам Хака, нужно делать все возможное для остановки боевых действий. «У нас нет позиции по конкретным технологиям. Очевидно, наша обеспокоенность заключается в том, что противостояние продолжается. Мы хотим, чтобы оно прекратилось», — заявил представитель ООН в ответ на вопрос о возможных поставках истребителей.

26 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты.

После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню признал, что у Парижа нет никаких табу на поставки истребителей и военной техники НАТО Украине в рамках военной помощи. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон отметил, что поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) не должны приводить к эскалации конфликта.

Министр дорожного хозяйства Британии Ричард Холден также заявил, что Лондон благосклонно отнесется к просьбе президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву американские истребители F-16.

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Варвара Кошечкина
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