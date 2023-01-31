Силовики предотвратили семь терактов в Запорожской области за январь

В Запорожской области за январь предотвратили семь терактов и нашли 18 схронов с оружием

В Запорожской области силовики в январе нашли 18 схронов с оружием и предотвратили 7 терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника военной полиции региона с позывным Чинар.

Он отметил, что задачи по защите мирного населения выполняются вместе с подразделениями Росгвардии и МВД.

По словам главы военной полиции, у ведомства есть вся необходимая техника и вооружение для работы в регионе.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила взрыв железной дороги в Челябинской области.

