Невзоров отреагировал на приговор по делу о фейках о ВС России

Невзоров не захотел комментировать решение Басманного суда по делу о фейках о ВС России

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не захотел комментировать приговор Басманного суда Москвы по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. На решение суда он отреагировал в разговоре с RTVI.

«Я не хочу высмеивать этот суд или глумиться над ним», — заявил журналист. Он добавил, что находится в безопасности и под защитой, в связи с чем не может «травить души» другим осужденным.

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Помимо того, суд запретил ему четыре года администрировать интернет-ресурсы. Прокурор просил суд заочно приговорить журналиста к девяти годам лишения свободы.

По версии следствия, Невзоров весной 2022 года по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением спецоперации на Украине опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома в Мариуполе и населения в Буче российскими военнослужащими. Минобороны России ранее эту информацию опровергало.

Следственный комитет возбудил в отношении Невзорова уголовное дело о распространении фейков о ВС России в марте. После этого стало известно, что журналист находится за границей.

В мае МВД России объявило Невзорова в розыск. Спустя несколько дней Басманный суд вынес решение о его заочном аресте.

