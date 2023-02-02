Посол России поделился ожиданиями от приезда Трейси в Москву

Антонов заявил о надежде на диалог о нормализации работы дипмиссий после приезда Трейси

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала поделился ожиданиями от приезда нового американского посланника Линн Трейси в Москву.

По его словам, Россия надеется, что после прибытия в Москву нового американского посла страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы дипломатов. Перед отъездом Трейси в ходе встречи ей рассказали ей о проблемах, с которыми сталкиваются российские дипломатические представители в США.

«Мы рассчитываем, что американка быстро освоится на новом месте и мы сможем продолжить разговор о создании нормальных условий работы для наших дипломатов», — заявил Антонов.

В понедельник, 30 января, замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с новым послом США в Москве Линн Трейси, она передала ему копии верительных грамот.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Так он прокомментировал предписание американских властей о том, что еще 30 российских дипломатов должны покинуть страну в начале января. Также, по его словам, несколько десятков работников российской дипмиссии покинут США к 1 июля.