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00:24, 2 февраля 2023Россия

Российский посол анонсировал отъезд из США десятков работников дипмиссии

Посол Антонов: несколько десятков работников российской дипмиссии покинут США к 1 июля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Несколько десятков работников российской дипмиссии покинут США к 1 июля. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Он напомнил, что в конце прошлого года более 40 российских дипломатов и административно-технических сотрудников дипмиссии, были вынуждены покинуть США.

«К 1 июля еще несколько десятков уедут из Соединенных Штатов», — добавил посол.

Ранее Антонов заявил, что американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Так он прокомментировал предписание американских властей о том, что еще 30 российских дипломатов должны покинуть страну в начале января.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал перспективу улучшения отношений между РФ и США непредсказуемой. Он отметил, что проблемы «начались не вчера». Дипломат не рискнул давать оптимистический прогнозов относительно нормализации отношений, однако подчеркнул, что в текущей ситуации Москва готова к негативным сценариям.

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Марина Совина
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