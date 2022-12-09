Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 9 декабря 2022Мир

Группа российских дипломатов покинет США в начале января

Посол РФ в США Анатолий Антонов: группа российских дипломатов покинет США после 1 января

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Группа российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну, уедет из Соединенных Штатов в начале января. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США», — отметил дипломат.

По словам Антонова, российское посольство покинут еще 30 человек. Они вынуждены уехать из США из-за визовых ограничений со стороны Госдепа, добавил посол.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США могут инициировать массовую высылку российских дипломатов. «Однако чувство самосохранения, как нам кажется, должно все-таки присутствовать, поэтому есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет», — добавил замминистра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Бывший «ангел» Victoria's Secret избавилась от пентхауса в США
В МИД заявили о попытке США склонить российских дипломатов к предательству
Принц Гарри запретил Меган Маркл быть милой и улыбаться
Запашный раскрыл последствия нападения тигра
Двоих росгвардейцев осудят за хищение более четырех миллионов рублей
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира
Известный комик купил дом с кинотеатром
Группа российских дипломатов покинет США в начале января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.