Группа российских дипломатов покинет США в начале января

Посол РФ в США Анатолий Антонов: группа российских дипломатов покинет США после 1 января

Группа российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну, уедет из Соединенных Штатов в начале января. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США», — отметил дипломат.

По словам Антонова, российское посольство покинут еще 30 человек. Они вынуждены уехать из США из-за визовых ограничений со стороны Госдепа, добавил посол.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США могут инициировать массовую высылку российских дипломатов. «Однако чувство самосохранения, как нам кажется, должно все-таки присутствовать, поэтому есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет», — добавил замминистра.