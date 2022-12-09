В МИД допустили массовую высылку российских дипломатов из США

Замглавы МИД Рябков допустил массовую высылку российских дипломатов из США

США могут инициировать массовую высылку российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат допустил понижение уровня дипломатического присутствия российской стороны в Соединенных Штатах. «Однако чувство самосохранения, как нам кажется, должно все-таки присутствовать, поэтому есть основания надеется, что до этого дело не дойдет», — добавил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.