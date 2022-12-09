Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 9 декабря 2022Мир

В МИД допустили массовую высылку российских дипломатов из США

Замглавы МИД Рябков допустил массовую высылку российских дипломатов из США

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

США могут инициировать массовую высылку российских дипломатов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат допустил понижение уровня дипломатического присутствия российской стороны в Соединенных Штатах. «Однако чувство самосохранения, как нам кажется, должно все-таки присутствовать, поэтому есть основания надеется, что до этого дело не дойдет», — добавил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что США продолжают усиливать конфронтацию в рамках отношений с Россией, в ближайшем будущем рассчитывать на здравомыслие американских политических элит не приходится. Дипломат констатировал, что конфронтационный курс США приобретает все более острый характер, ведь администрация президента страны Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине, рассматривая его как этап гибридной войны с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лукашенко ответил на слова Меркель о «Минске» фразой «она поступила мерзко»
Крупнейший банк Казахстана не возобновил работу с «Миром» после разрешения США
Ивлеева рассказала о необычной встрече с поклонником
Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпеня
Сахарозаменитель оказался способен вызвать тревожность
Раскрыты последствия присоединения Хорватии к Шенгену для туристов
Кристина Асмус рассказала об угрозах Гарика Харламова
В Москве в районе станции МЦК произошел пожар
Появились подробности о личности погибшего при пожаре в «Меге» охранника
Ивлеева призналась в участии в рекламе опасной для здоровья косметики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.