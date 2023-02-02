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16:37, 2 февраля 2023Путешествия

Раскрыта судьба бодавшего россиян на горнолыжном курорте быка

Бодавшего сноубордистов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» быка вернули хозяину

Фото: Unsplash

Быка, который случайно появился в зоне катания горнолыжного курорта «Роза Хутор», вернули хозяину. Судьбу бодавшего россиян быка раскрывает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка, животное изолировали и передали хозяину. Отмечается, что никто из туристов не пострадал. Сотрудники горнолыжного курорта усилили ограждающие сетки. Предполагается, что бык спустился на трассы с пастбищ нацпарка.

2 февраля появилось видео, на котором бык забодал туристов на выкате с трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор». Прежде чем животное было изолировано от россиян, оно успело накинуться на трех человек.

Ранее в феврале в Москве задержали гражданку США Алисию Дей за выгул теленка на Красной площади. Как объяснила девушка, она хотела спасти животное от забоя, а привести его в центр столицы решила из-за желания показать красивое место.

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Дарья Рыбак
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