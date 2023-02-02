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18:52, 2 февраля 2023Силовые структуры

Полковник СКР Андрей Фризен погиб в зоне СВО

СКР: следователь Андрей Фризен погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
Андрей Фризен

Андрей Фризен. Фото: СК РФ

Старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Фризен погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярском краю и республике Хакасия.

Он добровольцем был зачислен на службу в Вооруженные силы России весной 2022 года. Фризен получил ранение во время боевых действий, прошел лечение и осенью вновь вернулся в зону СВО.

В СКР отметили, что он во время службы в ведомстве раскрыл многие тяжкие и особо тяжкие преступления. Фризен работал следователем, прокурором-криминалистом, следователем-криминалистом в органах прокуратуры и красноярском управлении СКР.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким погибшего.

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Любовь Ширижик
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