Полковник СКР Андрей Фризен погиб в зоне СВО

СКР: следователь Андрей Фризен погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Фризен погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярском краю и республике Хакасия.

Он добровольцем был зачислен на службу в Вооруженные силы России весной 2022 года. Фризен получил ранение во время боевых действий, прошел лечение и осенью вновь вернулся в зону СВО.

В СКР отметили, что он во время службы в ведомстве раскрыл многие тяжкие и особо тяжкие преступления. Фризен работал следователем, прокурором-криминалистом, следователем-криминалистом в органах прокуратуры и красноярском управлении СКР.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким погибшего.