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11:01, 2 февраля 2023Силовые структуры

Главу красноярского управления по физкультуре и спорту заподозрили в коррупции

Главу Красспорта заподозрили в получении полумиллионной взятки для строительства дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска заподозрили в коррупции. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, с декабря 2020 по июнь 2022 года глава Крассспорта под угрозой создания условий, способствующих увольнению директора МАУ «ЦСК», получил через посредника взятку от директора клуба на сумму более полумиллиона рублей в виде строительных и горюче-смазочных материалов и транспортных услуг для строительства своего загородного дома.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «б», в части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц, в крупном размере») УК РФ.

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Екатерина Власова
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