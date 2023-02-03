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20:54, 3 февраля 2023Мир

В Пентагоне высказались о сроках исчезновения китайского аэростата

Пентагон: аэростат КНР может пробыть в небе над США еще несколько дней

Кадр: theguardian.com

Китайский аэростат, появившийся в небе над Соединенными Штатами, возможно, пробудет в воздушном пространстве страны еще несколько дней. О сроках его исчезновения высказался представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает The Washington Post.

По данным Пентагона, данный аппарат дрейфует на большой высоте «где-то над центром» США. Ранее его заметили над штатом Монтана.

Как рассказал Райдер, американские военные внимательно отслеживают перемещение аэростата и пока не видят, чтобы от него исходила какая-либо военная угроза. «Мы продолжаем изучать и рассматривать возможные варианты действий», — отметил он.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепа США назвал нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве страны нарушением суверенитета и международного права. Из-за инцидента с китайским аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен также решил отложить визит в Пекин.

В пятницу, 3 февраля, МИД Китая объяснил полет аэростата над США и выразил свои сожаления по этому поводу. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, замеченный аппарат оказался над американской территорией из-за обстоятельств непреодолимой силы. Он сильно отклонился от маршрута из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправления.

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Варвара Кошечкина
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