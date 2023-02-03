Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:35, 3 февраля 2023Наука и техника

Российский спецназ в Запорожье усилили «Сапсанами»

Рогов сообщил об усилении российского спецназа в Запорожье вертолетами Ми-8АМТШ-ВН

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские специальные подразделения, действующие в Запорожье, усилили транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан». Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в арсенал вертолетов входят противотанковые управляемые ракеты «Атака» с дальностью до шести километров. Эти боеприпасы могут нести кумулятивные, термобарические и осколочно-фугасные боевые части. «При непосредственном столкновении с противником они способны уничтожить до 10 танков», — написал Рогов.

«Сапсан» получил бортовой комплекс обороны «Президент-С», который автоматически распознает пуск ракет по вертолету и ставит помехи головкам наведения атакующих боеприпасов. Также вертолет оснащен съемной кевларовой броней.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В октябре издание The Drive писало, что Россия применяет вертолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 с комплексом «Рычаг-АВ» в ходе специальной военной операции. Оборудование вертолета позволяет подавлять радары систем противовоздушной обороны.

В феврале 2022 года источники «Известий» сообщили, что в составе Западного военного округа сформируют подразделения с вертолетами Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Зеленский сделал заявление по Артемовску
США не запретили Украине использовать поставленные снаряды для ударов по Крыму
Суд арестовал сбившего пенсионера на машине российского полицейского
Убийца из мафии 16 лет скрывался от правосудия под видом повара
Популярная актриса снялась в рекламе в культовом наряде 28-летней давности
Российский спецназ в Запорожье усилили «Сапсанами»
Наоми Уоттс рассказала о деликатной проблеме менопаузы
В России разработали новые правила проведения ЕГЭ
В Германии заявили о недостаточной экономии газа
Популярная ведущая предупредила о вымогающих деньги от ее имени мошенниках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.