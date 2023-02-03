Российский спецназ в Запорожье усилили «Сапсанами»

Рогов сообщил об усилении российского спецназа в Запорожье вертолетами Ми-8АМТШ-ВН

Российские специальные подразделения, действующие в Запорожье, усилили транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан». Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в арсенал вертолетов входят противотанковые управляемые ракеты «Атака» с дальностью до шести километров. Эти боеприпасы могут нести кумулятивные, термобарические и осколочно-фугасные боевые части. «При непосредственном столкновении с противником они способны уничтожить до 10 танков», — написал Рогов.

«Сапсан» получил бортовой комплекс обороны «Президент-С», который автоматически распознает пуск ракет по вертолету и ставит помехи головкам наведения атакующих боеприпасов. Также вертолет оснащен съемной кевларовой броней.

В октябре издание The Drive писало, что Россия применяет вертолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 с комплексом «Рычаг-АВ» в ходе специальной военной операции. Оборудование вертолета позволяет подавлять радары систем противовоздушной обороны.

В феврале 2022 года источники «Известий» сообщили, что в составе Западного военного округа сформируют подразделения с вертолетами Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».