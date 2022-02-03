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Россия отправит «Сапсаны» на западную границу

«Известия»: подразделения ЗВО получат вертолеты Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»

Фото: АО «Вертолеты России»

Западную границу России усилят новые вертолеты. В Министерстве обороны приняли решение о формировании подразделений с вертолетами Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» в составе Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Первым новые вертолеты получит 440-й отдельный вертолетный полк, который дислоцируется на аэродроме в Двоевка в Смоленской области. Позже машины войдут в состав 15-й бригады армейской авиации, расположенной на аэродроме города Остров в Псковской области. Также вертолетами «Сапсан» планируют усилить еще один вертолетный полк армейской авиации ЗВО.

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Вертолет может нести ракеты комплекса «Верба», противотанковые ракеты «Атака», бомбы, блоки неуправляемых ракет. Также Ми-8АМТШ-ВН получил крупнокалиберные пулеметы. Защищенность машины обеспечивает кевларовая броня, элементы из титанового сплава и бортовой комплекс обороны. Комплекс фиксирует пуск зенитных ракет и автоматически ставит помехи.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов отметил систему прицеливания Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», которая позволяет обнаруживать цели ночью.

В январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Николай Гостев рассказал о поставках нового оружия в округ. По его словам, до 2025 года ЮВО получит вертолеты Ми-8АМТШ-ВН.

В декабре стало известно о поставках Ми-8АМТШ-ВН в войска. Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о контрактах на поставки машин.

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Даниил Иринин
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