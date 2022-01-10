Российские военные получат системы С-500 «Прометей» до 2025 года

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» поступят в войска Южного военного округа (ЮВО) до 2025 года. Также военные получат новые самолеты и вертолеты. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью газете «Красная звезда».

«До 2025 года в части объединения спланированы поставки самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 "Прометей"», — отметил Гостев.

Также военные продолжают вводить новые соединения, которые используют зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Генерал-лейтенант Гостев подчеркнул, что ЗРПК доказали свою эффективность на Ближнем Востоке и в других регионах.

В декабре прошли испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» в Арктике. Ракета ЗРС успешно поразила гиперзвуковую мишень.

В ноябре в Министерстве обороны России сообщили, что в России появится новая зенитная ракетная система С-550. В сообщении отметили, что президент Владимир Путин отметил важность поставок перспективных систем в войска.