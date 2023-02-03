Названы сложности с ликвидацией шпионского аэростата над территорией США

Политолог Губин: США должны доказать принадлежность шпионского аэростата Китаю

Шпионский аэростат, замеченный над территорией США несколько дней назад, очень сложно ликвидировать. Пентагон, называющий его китайским, должен представить доказательства своих утверждений, заявил в беседе с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.

Уничтожение аэростата-шпиона

По данным NBC, правительство США с 31 января отслеживает над северной частью страны разведывательный аэростат. Власти считают, что его запустил Китай, отмечают источники телеканала. Как объяснил Андрей Губин, сейчас такие аппараты используют редко, поэтому их сложно уничтожить.

Это достаточно специфический летательный аппарат, который сложно обнаружить и сложно поразить существующими средствами, для этого нужны специальные технологии, специальная техника, специальное обучение экипажа самолетов-перехватчиков Андрей Губин кандидат политических наук

«Это экзотика среди воздушной техники. Она применялась в годы холодной войны. Тогда же, вероятно, опыт противодействия подобным аппаратам уже был утрачен. Сегодня это новая итерация такой техники, если она существует», — объяснил он.

Доказательства причастности Китая

МИД Китая призвал США прекратить спекуляции по теме шпионского аэростата. По мнению Андрея Губина, Вашингтон должен представить веские аргументы в пользу этой версии.

«Это достаточно интересно — и сама история, и такие заявления Пентагона. Но все заявления должны сопровождаться доказательной базой, которая должна быть предоставлена китайской стороне. США должны предъявить китайцам конкретные доказательства, что это действительно китайский аэростат. Иначе так можно дойти до совершенно беспочвенных обвинений в чем угодно», — заключил он.

Власти США считают опасным сбивать разведывательный воздушный шар из-за его внушительных размеров. Об этом рассказал журналистам на специальном брифинге представитель Пентагона высокого ранга. «Я не буду называть [его] точные размеры. По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем», — цитирует его ТАСС.

Минобороны Канады также присоединилось к отслеживанию летательного объекта.

Из-за ситуации вокруг шпионского аэростата визит госсекретаря США Блинкена в Китай могут отменить, полагают журналисты The Wall Street Journal.