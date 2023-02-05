Латвийский фигурист высказался о международных турнирах без россиян

Латвийский фигурист Васильев заявил, что чемпионат Европы был интереснее без россиян

Латвийский фигурист Денис Васильев прокомментировал отсутствие российских спортсменов на международных турнирах. Его слова передает Sportacentrs.

«Чемпионат Европы в Финляндии был немного другим, чем обычно. Из-за того, что не было российских спортсменов, он был интереснее со спортивной точки зрения», — рассказал Васильев. Он также отметил, что не поддерживает возвращение российских соперников на соревнования.

На чемпионате Европы-2022 российские фигуристы выиграли во всех четырех видах. На турнире 2023 года победу одержали француз Адам Сяо Хим Фа, спортивная пара из Италии Сара Конти и Никколо Мачии, итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также грузинка Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию.

7 июня 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.