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21:03, 5 февраля 2023Спорт

Латвийский фигурист высказался о международных турнирах без россиян

Латвийский фигурист Васильев заявил, что чемпионат Европы был интереснее без россиян

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Латвийский фигурист Денис Васильев прокомментировал отсутствие российских спортсменов на международных турнирах. Его слова передает Sportacentrs.

«Чемпионат Европы в Финляндии был немного другим, чем обычно. Из-за того, что не было российских спортсменов, он был интереснее со спортивной точки зрения», — рассказал Васильев. Он также отметил, что не поддерживает возвращение российских соперников на соревнования.

На чемпионате Европы-2022 российские фигуристы выиграли во всех четырех видах. На турнире 2023 года победу одержали француз Адам Сяо Хим Фа, спортивная пара из Италии Сара Конти и Никколо Мачии, итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а также грузинка Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию.

7 июня 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Дарья Коршунова
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