Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:15, 5 февраля 2023Ценности

Блогерша показала губы после увеличения и была раскритикована в сети

Блогерша Софи показала ставшую вдвое больше верхней нижнюю губу после ее увеличения

Фото: @renovating.mama / TikTok

Блогерша Софи (фамилия неизвестна) показала неожиданные последствия увеличения губ филлерами и была раскритикована в сети. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 70 тысяч подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах пользовательница сети с никнеймом @renovating.mama продемонстрировала внешность до изменений. Там видно, что натуральные губы Софи выглядят пухлыми. «Я захотела их увеличить и вколола самую маленькую дозу наполнителя», — призналась она. Затем девушка показала результат процедуры: ее нижняя губа стала вдвое больше верхней.

Материалы по теме:
Сверкающие рты Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Сверкающие ртыБогачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
21 февраля 2018
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Видео юзерши стало вирусным и набрало более 70 тысяч просмотров. Подписчики оценили поступок инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Я чуть не задохнулся от смеха», «Мне кажется, что мир сошел с ума», «И зачем вы это сделали, вы же идеальная», — написали они.

Ранее блогерша, пристрастившись к филлерам для губ, сделала процедуру 20 раз за два года и поделилась опытом. По словам юзерши, после многочисленного введения специального препарата у нее появились шишки под кожей. В связи с этим она решила избавиться от наполнителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации со взрывом больницы в Краматорске
На свадьбе в Москве гость перепутал невест и развязал массовую драку
Невролог назвал симптомы ранних стадий инсульта
Генерал заявил об отсутствии планов объявлять мобилизацию в ближайшие полгода
Российская тревел-блогерша назвала причины отказаться от отдыха в Турции зимой
Блогерша показала губы после увеличения и была раскритикована в сети
Минобороны заявило об эвакуации в больницах Краматорска из-за провокации Киева
Стали известны подробности убийства мужчины в подмосковном Подольске
Глава UFC отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов
Украинские военные стали оставлять позиции из-за страха «бессмысленной гибели»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.