Блогерша показала губы после увеличения и была раскритикована в сети

Блогерша Софи показала ставшую вдвое больше верхней нижнюю губу после ее увеличения

Блогерша Софи (фамилия неизвестна) показала неожиданные последствия увеличения губ филлерами и была раскритикована в сети. О неудачном сеансе у косметолога она рассказала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 70 тысяч подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах пользовательница сети с никнеймом @renovating.mama продемонстрировала внешность до изменений. Там видно, что натуральные губы Софи выглядят пухлыми. «Я захотела их увеличить и вколола самую маленькую дозу наполнителя», — призналась она. Затем девушка показала результат процедуры: ее нижняя губа стала вдвое больше верхней.

Видео юзерши стало вирусным и набрало более 70 тысяч просмотров. Подписчики оценили поступок инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Я чуть не задохнулся от смеха», «Мне кажется, что мир сошел с ума», «И зачем вы это сделали, вы же идеальная», — написали они.

Ранее блогерша, пристрастившись к филлерам для губ, сделала процедуру 20 раз за два года и поделилась опытом. По словам юзерши, после многочисленного введения специального препарата у нее появились шишки под кожей. В связи с этим она решила избавиться от наполнителя.