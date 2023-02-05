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14:09, 5 февраля 2023Россия

В России ответили на слова украинского депутата о законности ударов по Москве

Депутат Чепа: угроза использования западного вооружения против целей в Москве существует

Фото: Evgeny Krasnokutskiy / Unsplash

Угроза использования западного вооружения против целей на территории России, в том числе против целей в Москве, существует, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на слова украинского депутата.

Ранее депутат Верховной Рады Украины, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский назвал идеей из параллельного мира неиспользование западного вооружения против целей на территории России.

Вениславский уточнил, что это относится и к Москве, однако добавил, что возможность атаки зависит от военного руководства Украины.

Мы понимаем, что действия Украины диктуются и корректируются Западом. Тем не менее угрозы, о которых говорят такие политики, существуют

Алексей Чепадепутат Госдумы

«К таким возможным провокациям надо относиться очень ответственно и серьезно с нашей стороны. Если такое оружие будет поставляться, то мы не должны допускать, чтобы оно пересекало границы Украины. Это надо делать очень внимательно», — заявил Чепа.

Многие политики и на Украине, и в Прибалтике, и в Польше усиленно предлагают переносить боевые действия на территорию России за счет возможных поставок нового вооружения, сообщил депутат. «Это беспокоит Запад, в первую очередь Европу. Многие политики осознают ошибку той стратегии, которая привела к существующему конфликту», — добавил он.

Поставки вооружения

Также Чепа отметил, что Запад продолжает поставлять оружие на Украину. И пока не видно, что западные страны планируют сокращать свои поставки, добавил он.

«Хотя производить поставки все сложнее и сложнее, потому что оружие уже идет из запасов, что серьезно сокращает ту целевую мощь, которая спланирована стратегией НАТО. Запад очень волнует, чтобы конфликт ни в коем случае не перерастал на территорию стран НАТО, потому что это изначально не входило в их проект. Поэтому поставки тяжелого оружия вызывают у них озабоченность», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее стало известно, что страны Евросоюза (ЕС) не рассматривали и не рассматривают отправку своих военных на Украину. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В прошлом году Вениславский заявлял, что объема западных вооружений, который получает Киев от стран НАТО, недостаточно для начала контрнаступления Вооруженных сил Украины практически ни на одном участке фронта.

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Варвара Кошечкина
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